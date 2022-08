Vuelta 2022 : Julian Alaphilippe doit jongler entre ses ambitions personnelles et un rôle de coéquipier modèle

Depuis sa dernière participation à la Vuelta, en 2017, Julian Alaphilippe a eu le temps de vivre 1 000 vies. Entre-temps, le puncheur français est devenu double champion du monde, il a glané une demi-douzaine de classiques, empoché six étapes du Tour de France où il a revêtu à 18 reprises le maillot jaune. Cinq ans après, son retour sur les cols espagnols s'inscrit pourtant dans une saison particulièrement frustrante. Que peut espérer le maillot arc-en-ciel sur cette course qui s'élance des Pays-Bas, vendredi 19 août ?

En 2017, Alaphilippe était reparti avec une victoire d'étape. Il a répété cette performance sur les quatre Tours qu'il a disputés par la suite. Dès lors, se fixer la même ambition relève, à première vue, de l'évidence. Quelques profils accidentés, en particulier en première semaine, pourraient convenir à ses qualités de baroudeur. Mais sa forme physique interroge, quatre mois après sa grosse chute sur Liège-Bastogne-Liège. Ecarté du Tour de France par sa formation car insuffisamment remis de ses blessures, "Alaf" a repris fin juillet, avec enthousiasme puis frustration.

D'abord vainqueur de la première étape du Tour de Wallonie au mur de Huy, là où il a gagné trois fois La Flèche wallonne (2018, 2019, 2021), Julian Alaphilippe a quitté la compétition le surlendemain, à cause d'un test positif au Covid-19. "J'étais vraiment à plat", a-t-il confié avant son retour au Tour de Louvain, début août. Sur le Tour de l'Ain, quelques jours plus tard, il n'a pas été en mesure de jouer la gagne.

Mais le Français y a tout de même "pris du plaisir", se mêlant à quelques échappées, comme à son habitude. Le voir dans ce rôle de puncheur sur cette Vuelta coule de source. "Je ne suis peut-être pas encore à 100% de ma condition physique, mais mon mental est au top", a-t-il déclaré à L'Equipe au matin du départ;

"J'attends quelque chose de lui, et pas seulement au service d'Evenepoel", a précisé Patrick Lefevere, le patron de la formation Quick-Step Alpha Vinyl, dans un entretien pour le média belge DeMorgen (article en néerlandais). Le jeune Remco Evenepoel a en effet été désigné leader pour le classement général.

Julian &

Rémi &

Dries &

Remco &

Fausto &

Pieter &

Ilan &

Louis



The Wolfpack is ready for @lavuelta pic.twitter.com/lljfvG2nns