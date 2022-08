Vuelta 2022 : des Pays-Bas à Madrid, découvrez le parcours et les étapes du Tour d'Espagne

Au tour de l'Espagne. Certains coureurs ont à peine eu le temps de se remettre de la Grande Boucle, qu'ils doivent repartir pour trois semaines de compétition. Le Tour d'Espagne qui s'élance cette année des Pays-Bas, se déroule du 19 août au 11 septembre. Les trois étapes (dont un contre-la-montre) "néerlandaises" passées, le peloton retrouvera -après une journée de repos- les terres de Miguel de Cervantès.



Au programme, 3 281,4 km et une édition particulièrement relevée de par son plateau mais également en raison de son profil extrêmement montagneux. Avec huit arrivées au sommet prévues entre la sixième (Pico Jano) et la 18e étape (Alto de Piernal), ainsi que plusieurs murs dont celui des Praeres avec des passages à plus de 24%, les grimpeurs - et certains Français parmi lesquels Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe - seront comblés.



Le parcours :



Le parcours de la Vuelta, l'édition 2022 du Tour d'Espagne se déroulant du 19 août au 11 septembre. (La Vuleta / ASO)



Les 21 étapes :



. 1re étape (vendredi 19 août 2022) : contre-la-montre par équipes

Utrecht - Utrecht, 23.3 km



. 2e étape (samedi 20 août) : plat

's-Hertogenbosch - Utrecht, 175.1 km



. 3e étape (dimanche 21 août) : plat

Breda - Breda, 193.5 km



. Repos (lundi 22 août)

Vitoria



. 4e étape (mardi 23 août) : moyenne montagne

Vitoria-Gasteiz - Laguardia, 152.5 km



. 5e étape (mercredi 24 août) : moyenne montagne

Irun - Bilbao, 187.2 km



. 6e étape (jeudi 25 août) : montagne

Bilbao - Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo, 181.2 km



. 7e étape (vendredi 26 août) : moyenne montagne

Camargo - Cistierna, 190 km



. 8e étape (samedi 27 août 2022) : montagne

La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza, 153.4 km



. 9e étape (dimanche 28 août) : montagne

Villaviciosa - Les Praeres. Nava, 171.4 km



. Repos (lundi 29 août)

Alicante



. 10e étape (mardi 30 août) : contre-la-montre individuel

Elche - Alicante, 30.9 km



. 11e étape (mercredi 31 août) : plat

ElPozo Alimentación - Cabo de Gata, 191.2 km



. 12e étape (jeudi 1er septembre) : plat, arrivée en altitude

Salobreña - Peñas Blancas. Estepona, 192.7 km



. 13e étape (vendredi 2 septembre) : plat

Ronda - Montilla, 168.4 km



. 14e étape (samedi 3 septembre) : montagne

Montoro - Sierra de La Pandera, 160.3 km



. 15e étape (dimanche 4 septembre) : montagne

Martos - Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil, 153 km



. Repos (lundi 5 septembre)

Jerez de la Frontera



. 16e étape (mardi 6 septembre) : plat

Sanlúcar de Barrameda - Tomares, 189.4 km



. 17e étape (mercredi 7 septembre) : plat, arrivée en altitude

Aracena - Monasterio de Tentudía, 162.3 km



. 18e étape (jeudi 8 septembre) : montagne

Trujillo - Alto de Piornal, 192 km



. 19e étape (vendredi 9 septembre) : moyenne montagne

Talavera de la Reina - Talavera de la Reina, 138.3 km



. 20e étape (samedi 10 septembre) : montagne

Moralzarzal - Puerto de Navacerrada, 181 km



. 21e étape (dimanche 11 septembre) : plat

Las Rozas - Madrid. Paisaje de la Luz, 96.7 km