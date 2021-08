Vuelta 2021 : le revenant Fabio Jakobsen frustre Arnaud Démare sur la 4e étape

Un sprint massif était attendu pour cette quatrième étape de la Vuelta et il a sans surprise bien eu lieu, mardi 17 août, dans les rues de Molina de Aragon. Et à ce jeu-là, le sprinteur Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step), deuxième à Burgos dimanche, a devancé le Français Arnaud Démare (Groupama - FDJ) et Magnus Cort Nielsen (EF Education - Nippo). Coup double pour le revenant néerlandais de 24 ans avec une troisième victoire sur un Grand Tour et le maillot vert à la clé. C'est sa troisième victoire cette année, et la première en World Tour depuis son très grave accident au Tour de Pologne en 2020.

Un final où le leader du classement général Rein Taaramae (Intermarché - Wanty Gobert) a chuté dans les trois derniers kilomètres. Pas de conséquence majeure cependant puisque l'Estonien est crédité du temps du vainqueur et conserve donc sa tunique rouge dans une étape qui n'a pas vu de favori être piégé.