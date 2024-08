Direct Vuelta 2024 : l'Espagnole Xabier Isasa seul en tête, le peloton à 5 minutes ... Suivez la 7e étape

Après une étape de montagne, les 174 coureurs encore en course auront le droit à un parcours vallonné, entre Archidona et Cordoue, vendredi. Ben O'Connor étrennera son nouveau maillot rouge.

Pas de répit pour les coureurs de la Vuelta. Après une étape de montagne, jeudi, les cyclistes enchaînent avec une étape de 180 km accidentée, entre Archidona et Cordoue, vendredi 23 août. Seule difficulté répertoriée du jour, l'ascension de 2e catégorie de l'Alto del 14% (7,5 km à 5,6% de moyenne) – à 40 km de l'arrivée – devrait dynamiter la course et poser problème aux sprinteurs.

La victoire d'étape pourrait donc se jouer entre baroudeurs et une participation des favoris au général, comme Primoz Roglic et Joao Almeida n'est pas exclue. Les deux adversaires, ont, en effet, perdu gros en laissant filer Ben O'Connor lors de la 6e étape. L'Australien pointe en tête du général avec 4'51'' d'avance sur Roglic et ses concurrents pourraient être tentés de rapidement lui reprendre du temps.

