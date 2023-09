Direct Vuelta 2023 : tracé royal pour les sprinteurs... Suivez la 19e étape du Tour d'Espagne

Au lendemain de la dernière arrivée en montagne, le peloton retrouve un tracé totalement plat lors de la 19e et antépénultième étape, vendredi.

Les sprinteurs sont de sortie. Il ne reste plus que trois étapes à disputer, et la 19e, longue de 177 kilomètres entre La Baneza et Iscar, est promise aux coureurs les plus rapides, vendredi 15 septembre. Un vrai soulagement pour eux, après plusieurs journées de souffrance dans la montagne. Premier du classement par points, l'Australien Kaden Groves (Alpecin) a bien l'intention d'ajouter une troisième étape à son bilan du Tour d'Espagne 2023. Il pourrait faire aussi bien que le Belge Remco Evenepoel, deuxième meilleur sprinteur et vainqueur la veille sur un terrain plus escarpé qu'il préfère.

Au classement général, il semble désormais acquis que les trois premiers resteront dans cet ordre, à savoir Sepp Kuss devant Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, pour offrir à la Jumbo-Visma un triplé historique à Madrid, dimanche. "C'est bien de lui rendre la monnaie de sa pièce, il a fait tellement pour nous dans le passé", a déclaré le vainqueur du Tour de France à l'adresse de celui qui est habituellement son équipier de luxe.