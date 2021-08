DIRECT. Vuelta 2021 : Rafal Majka tente sa chance en solitaire, suivez la 15e étape

Les coureurs terminent cette deuxième semaine de course par une étape de haute montagne, dimanche

Nouvelle étape de montagne pour les coureurs de la Vuelta, dimanche 29 août, entre Navalmoral de la Mata et El Barraco (197,5 km). Quatre cols sont au programme, dont deux de première catégorie : l'Alto de la Centenera (15,1 km à 5,5%), le Puerto de Pedro Bernardo (9 km à 4,2%), le Puerto de Mijares (20,4 km à 5,4%) et le Puerto San Juan de Nava (8,6 km à 3,8%) pour terminer.

Un tracé réservé aux meilleurs grimpeurs donc mais qui peut aussi sourire aux échappées, la dernière difficulté étant de 3e catégorie. Les favoris n'ayant pas bougé samedi, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et les Movistar pourraient donc en découdre sur les pentes espagnoles. Le Slovène n'a d'ailleurs toujours pas récupéré le maillot rouge, toujours sur les épaules du Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). On suivra par ailleurs attentivement Romain Bardet (Team DSM), magnifique vainqueur samedi lors de la 14e étape et nouveau maillot à pois.