Vidéo Tour de France 2022 : Yoann Offredo et Nicolas Geay partent à la découverte du col du Granon

Tour de France 2022 : Yoann Offredo et Nicolas Geay partent à la découverte du col du Granon

11,5 kilomètres à 9,5% de moyenne : les pentes du col du Granon n'ont pas fini de faire grimacer le peloton l'été prochain. Au programme de la 11e étape du Tour de France 2022, le col alpin fait son retour après une dernière apparition... en 1986. Et dès le pied, il faudra être bien placé pour ne pas être mis en grande difficulté.

Les repérages de Nicolas Geay et Yoann Offredo permettent de rendre compte de l'ampleur de la tâche qui attend les coureurs. La route s'élève rapidement à 15% et les changements de rythme sont fréquents. T

Un passage à plus de 2000 mètres

Tantôt assis, tantôt en danseuse, il faudra varier les positions pour appréhender la pente, sans compter que les moments de repos (et de replat) seront extrêmement rares et brefs. Le passage au-delà des 2 000 mètres viendra compliquer un peu plus les choses au niveau de l'oxygénation, alors que le vent pourra souffler fort à l'approche du sommet (2 400 mètres d'altitude).

L'ascension du col du Granon sera, sans aucun doute, l'une des attractions du prochain Tour de France.