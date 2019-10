VIDEO. Paris : un bouchon de vélos se forme sur une portion du périphérique fermée aux voitures

Des centaines de cyclistes ont roulé, dans les deux sens, sur cet axe entre porte de Pantin et porte de la Villette, à l'occasion de la Nuit Blanche.

Les cyclistes ont éclipsé les automobilistes. Dans la nuit de samedi à dimanche 7 octobre, une portion du périphérique parisien a été fermée à la circulation pour les véhicules à moteur. Place donc aux vélos, qui ont été des centaines à rouler, dans les deux sens, sur cet axe entre porte de Pantin et porte de la Villette, à l'occasion de la Nuit Blanche. Un engouement populaire qui même causé quelques ralentissements à l'entrée du périphérique.

On a pedalé sur le périphérique !



Toute la nuit, le périph’ est libéré des voitures et le vélodrome n’attend plus que vous ! ‍♀️‍♂️



« Fais du vélo, fais du velo, tu n’auras plus jamais le moral à zéro »

NuitBlanche NuitBlancheParis pic.twitter.com/yCGhoiqmw2 — tacos poulet (@mathieu_pitou) October 6, 2019

Alors que le débat sur le devenir du périphérique occupe les esprits avant les municipales de 2020, une portion de celui-ci a donc été transformée en vélodrome lumineux jusqu'à six heures du matin, grâce à des lucioles lumineuses fournis aux cyclistes, venus avec leurs propres vélos ou des Vélib. L'objectif ? Dessiner une "sorte d'anneau futuriste sur lequel on fera des tours", a décrit Didier Fusillier, patron de la Villette et directeur artistique de cette édition.

Ça bouchonnait à #vélo pour rentrer sur le #peripherique à 20h pic.twitter.com/sexfG4Tuds — Tous à vélo (@tousavelo) October 5, 2019

Autre conséquence de cette fermeture aux automobilistes : la pollution atmosphérique à largement diminué sur cet axe, selon AirParif. L'institut a publié une carte du dioxyde d’azote (NO2), particules PM10 et PM2,5 et l’ozone (O3) en temps réel à Paris.