VIDEO. Le départ du Giro en Israël nous a offert cinq séquences étonnantes

Samedi, lors de la deuxième étape entre Haïfa et Tel Aviv, un tandem cycliste habillé en rose a par exemple été aperçu à côté du peloton.

Le Tour d'Italie 2018 s'est élancé d'Israel vendredi 4 mai, pour rejoindre trois semaines plus tard Rome. La troisième étape a été remportée par l'Italien Elia Viviani, dimanche 6 mai. Outre les performances des sprinters dans des décors désertiques et sous des températures avoisinant les 40°C, le Giro a donné l'occasion à certains spectateurs de se faire remarquer. Voici les cinq séquences étonnantes que nous avons repérées depuis le début de la compétition.

Un tandem habillé en rose

Il s'est fait repérer samedi, lors de la deuxième étape du Giro entre Haïfa et Tel Aviv (167km). Comme l'indique Le Figaro, le tandem est même allé à plus vive allure que les professionnels sur quelques centaines de mètres, à un peu plus de 55 kilomètres de l'arrivée à Tel Aviv.

Un acrobate

Lui aussi a été repéré samedi en marge du peloton. Admirez sa prestation, postée par L'Equipe sur Twitter :

Promis... il n'était pas dans le peloton du Giro #lequipeGIRO pic.twitter.com/8H0GRNLrjO — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 5 mai 2018

Des chameaux comme spectateurs

Sur le parcours de la troisième étape, dimanche, entre Be'er Sheva et Eilat (229km), les coureurs ont pu être encouragés par... des dromadaires :

Just a bunch of camels watching the Giro d'Italia, no biggie... #Giro101 pic.twitter.com/WytFETQjaj — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 6 mai 2018

Seins nus dans le public

Les cyclistes ont eu droit à un autre type d'encouragement pendant la troisième étape...

cosas que pasan en el Giro... pic.twitter.com/n69YtQjsLL — Diego Vos - Giro d'Italia (@diegovos_) 6 mai 2018

Superman comme supporter

Au rayon des fans décidément insolites de cette troisième étape, un homme déguisé en Superman a accompagné sur quelques mètres les coureurs.