VIDEO. De Bruxelles à Paris en passant par le pont du Gard et Val Thorens : découvrez le tracé du Tour de France 2019

Un départ de Belgique en hommage à Eddy Merckx, une arrivée à plus de 2 000 mètres d'altitude, à Val Thorens, et un tracé qui se concentre principalement dans l'est de la France. Voici ce qu'il faut retenir du parcours du Tour de France 2019, dévoilé jeudi 25 octobre à Paris.

Cette 106e édition s'élancera le samedi 6 juillet de Bruxelles, un départ dans le pays d'Eddy Merckx, le coureur ayant porté le plus souvent le maillot jaune, cinquante ans après la première de ses cinq victoires sur le Tour. Après le départ de la capitale belge, le peloton filera vers les Ardennes, la Champagne, les Vosges, l'Alsace. Une arrivée aura lieu à La Planche-des-Belles-Filles qui accueillera une arrivée de la Grande Boucle pour la quatrième fois depuis 2012.

Pas d'incursion à l'Ouest

Les coureurs traverseront ensuite la Bourgogne-Franche-Comté, avant d'atteindre le Massif central. Au départ de Toulouse, le Tour de France s'attaquera aux Pyrénées avec une arrivée au sommet du Tourmalet et un contre-la-montre à Pau. Pas d'étape plus occidentale sur cette édition qui boude une très large partie ouest du pays.

La transition vers les Alpes se fera via Nîmes et le pont du Gard. Le menu alpin devrait s'avérer copieux. Le Tour tutoiera les sommets avec une arrivée à Val Thorens, au-delà des 2 000 mètres d'altitude, est organisée le samedi 27 juillet, à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées.

Qui succèdera à Geraint Thomas pour cette édition 2019 ? Ils seront 176 coureurs, répartis dans 22 équipes, à prendre le départ le 6 juillet, pour trois semaines de compétition.