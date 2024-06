Vidéo Cyclisme : revivez le sacre du champion de France Paul Lapeira Durée de la vidéo : 8 min Course élite hommes : le résumé . (.) Article rédigé par franceinfo: sport avec AFP France Télévisions - Rédaction Sport

Le Normand est devenu champion de France de course en ligne dimanche. Revivez la course entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles, dans la Manche.

Paul Lapeira s'est imposé sur ses terres. Le coureur de Decathlon AG2R La Mondiale a remporté le maillot bleu-blanc-rouge pour la première fois de sa carrière au terme des 240,6 kilomètres de course entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles (Manche). Il a devancé Julien Bernard (Lidl-Trek) – déjà en bronze l'année dernière – et Thomas Gachignard (TotalEnergies) au sprint. Parti à trois tours du terme pour rentrer sur le groupe de tête, le natif de Fougères a profité d'un circuit exigeant et de l'aide de son coéquipier Nicolas Prodhomme à l'avant pour creuser l'écart. Derrière, les cadors ont bien tenté de réagir en multipliant les attaques comme la Groupama-FDJ du vainqueur sortant Valentin Madouas ou Julian Alaphilippe, mais sans succès. Cette moisson vient ponctuer une première partie de saison flamboyante : avec 26 victoires, l'équipe française occupe le troisième rang mondial au classement UCI, et aborde l'été avec des ambitions.

