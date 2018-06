DIRECT. Critérium du Dauphiné : regardez et commentez la dernière étape de la course

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CYCLISME

: Petite frayeur pour le maillot jaune. Geraint Thomas a crevé et a perdu du terrain sur le peloton, où Romain Bardet et Adam Yates ont intérêt à ne pas le voir revenir. Les coéquipiers du leader l'ont attendu et une course poursuite se met en place entre cadors. Thomas compte une quarantaine de secondes de retard sur ses poursuivants au général, à 36 km de l'arrivée.

: Il reste une cinquantaine de kilomètres et ça roule fort, avec une moyenne à près de 37 km/h. Leader au classement général, Geraint Thomas est dans le peloton, après une crevaison, avec près de 3 minutes de retard sur l'échappée emmenée par le Français Pierre Rolland.

: C'est la septième et dernière étape du critérium du Dauphiné. La course de 136 km relie Moûtiers à Saint-Gervais. Vous pourrez bientôt prendre la course en route avec nous.