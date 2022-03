DIRECT. Tirreno-Adriatico : le peloton revient à trois minutes de l'échappée où figurent Barguil et Calmejane... Suivez la 4e étape

Tadej Pogacar et Remco Evenepoel devraient avoir un terrain propice à une première explication, jeudi.

Filippo Ganna conservera-t-il son maillot bleu ? L'Italien d'Ineos, leader du classement général, aura fort à faire, jeudi 10 mars, lors de la 4e étape de Tirreno-Adriatico. Le parcours très accidenté des 202 kilomètres entre Marmore Falls et Bellante pourrait profiter aux favoris et aux puncheurs. Cela tombe bien, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sont en embuscade, tout comme Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl).

Au lendemain de la victoire de Caleb Ewan au sprint à Terni, la victoire d'étape ne devrait pas revenir à un sprinteur. Une côte avec des pics à 11% à l'arrivée offrira un final spectaculaire.