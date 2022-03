DIRECT. Grand Prix E3 : Wout Van Aert espère enfin lever les bras à Harelbeke... Suivez la classique flandrienne

Le Belge, deuxième en 2019 et hors du top 10 l'an dernier, est un des grands favoris de la course, vendredi.

(DIRK WAEM / BELGA MAG via AFP)

Quinze monts, dont un enchaînement Paterberg-Vieux Quaremont, et cinq secteurs pavés. Le Grand-Prix E3 réserve chaque année son lot de surprises. Si Wout Van Aert avance comme le favori vendredi 25 mars, la course est loin d'être gagnée pour le Belge. L'an dernier, il avait subi une crevaison en début de journée avant d'être distancé dans la dernière ascension.

Kasper Asgreen, vainqueur et dynamiteur de la course lors de la précédente édition sera présent sur tenter de défendre son titre. Son coéquipier, le Français Florian Sénéchal, qui l'avait secondé sur la ligne sera également sur la ligne de départ. Toujours chez Quick-Step Alpha Vynil, Zdenek Stybar, vainqueur en 2019 et cinquième en 2021 pourrait tirer son épingle du jeu. Il n'y aura en revanche pas de Mathieu Van der Poel, grand absent de cette 64e édition du Grand-Prix E3.