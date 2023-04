Direct Tour des Flandres : le triplé pour Van der Poel, la consécration pour Van Aert ou la surprise Pogacar ? Suivez le Monument belge

Tadej Pogacar, Wout van Aert et Mathieu van der Poel prennent, dimanche, le départ du deuxième Monument de la saison. Cette mythique course sur les routes flamandes devrait livrer un nouvel affrontement au sommet entre le trio.

Place au spectacle. La 107e édition du Tour des Flandres se déroule, dimanche 2 avril (à suivre en direct sur France 3 dès 13h35). La course, longue de 273,4 km entre Bruges et Oudenaarde, sera rythmée par 19 monts ainsi que 16 secteurs pavés. Le Vieux Quaremont, le Paterberg et le Koppenberg sonneront comme souvent le départ des hostilités à l'occasion de ce deuxième Monument de la saison.

Alors qu'ils dominent dans les grandes largeurs le début de saison, Tadej Pogacar, Wout van Aert et Mathieu van der Poel seront au départ de cette classique UCI World Tour et se positionnent logiquement comme principaux favoris. Côté tricolore, Julian Alaphilippe, Valentin Madouas, troisième l'an dernier, et Christophe Laporte, vainqueur de Gand-Wevelgem il y a une semaine puis d' A travers la Flandre mercredi, essayeront de tirer leur épingle du jeu pour espérer suivre le trio jusqu'à l'arrivée.