Tour de Suisse : Gino Mäder retrouvé inerte puis réanimé après une chute dans la descente avant l'arrivée de la 5e étape

Le coureur suisse de chez Bahrain Victorious a chuté très gravement, tout comme Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) dans la descente du col de l'Albula, jeudi.

Un accident gravissime qui rappelle à quel point les coureurs cyclistes restent vulnérables. Au kilomètre 197 de la cinquième étape du Tour de Suisse, jeudi 15 juin, Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) et Gino Mäder (Bahrain Victorious) "ont chuté à très grande vitesse" dans la descente du col de l'Albula, selon un communiqué des organisateurs, qui assurent que "le médecin de la course s'est rendu sur les lieux de l'accident en l'espace de deux minutes". À son arrivée sur place, "Magnus Sheffield était conscient" et a été transporté à l'hôpital "avec des contusions et une commotion cérébrale". Gino Mäder en revanche "était inerte dans l'eau". Il a été "immédiatement réanimé puis transporté à l'hôpital de Croie par voie aérienne". Selon les organisateurs et l''équipe du coureur suisse, "la gravité de ses blessures n'a pas encore été établie de manière définitive".

Plusieurs coureurs ont réagi après la course, dont le champion du monde, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), qui a adressé ses pensées à Magnus Sheffield et Gino Mäder, et qui a réclamé plus de prudence aux organisateurs dans la construction des parcours. "J'espère que le final de l'étape du jour donnera matière à réflexion tant aux organisateurs qu'à nous-mêmes, en tant que coureurs. Alors qu'une arrivée au sommet était possible, ce n'était pas une bonne décision de nous laisser terminer par cette descente dangereuse. En tant que coureurs, nous devons également penser aux risques que nous prenons en descendant une montagne", a écrit le Belge sur Twitter.