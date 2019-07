VIDEO. Tour de France 2019 : une 106e édition haletante

Un Tour de France qui a ravivé la flamme des supporters. Cette 106e édition a débuté à Bruxelles, en Belgique samedi 6 juillet. Dès la 3e étape, à Épernay (Marne), Julian Alaphilippe s'empare du maillot jaune et ne va plus le lâcher pendant quatorze jours. Un autre Français a su ravir le cœur des supporters tricolores : Thibaut Pinot, qui remporte la 14e étape au Tourmalet dans les Pyrénées. Mais quelques jours plus tard, il abandonne la course en larmes à cause d'une blessure musculaire à la cuisse.

Victoire pour Egan Bernal

De son côté, Julian Alaphilippe laisse filer le podium à l'usure. En privilégiant la montagne, avec pas moins de 30 grandes ascensions, les organisateurs ont donné du fil à retordre au peloton. Dans les Alpes, les éléments ont joué les perturbateurs et pour la première fois de l'histoire du Tour, une étape a été arrêtée. Dimanche 28 juillet, à 21h18, la Grande Boucle a fêté son premier vainqueur colombien : Egan Bernal.

