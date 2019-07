Tour de France : Rohan Dennis abandonne sans donner la moindre explication

L'Australien Rohan Dennis, deuxième du récent Tour de Suisse, a abandonné avant même le premier col des Pyrénées, jeudi 18 juillet, dans la 12e étape du Tour de France. Son équipe est encore incapable à cette heure d'expliquer les raisons de l'abandon du cycliste, a confirmé le directeur sportif à la presse jeudi soir.

"Notre priorité est le bien-être de tous nos coureurs, aussi lançons-nous immédiatement une enquête. Nous ne ferons aucun commentaire jusqu'à ce que nous ayons établi la vérité sur ce qui est arrivé à Rohan Dennis", a commenté Bahrain Merida, son équipe.

Rohan Dennis back at Bahrain-Merida team bus, before the finish or Stage 12. Still no official word as to why the Australian has abandoned the #tdf19 #sbstdf. pic.twitter.com/xxgGNFnTWS