Tour de France 2019 : Julian Alaphilippe frappe un grand coup en remportant le contre-la-montre et conserve le maillot jaune

Julian Alaphilippe a remporté, vendredi 19 juillet, la treizième étape du Tour de France et conserve le maillot jaune. Le Français a dominé le contre-la-montre qui se déroulait à Pau (Pyrénées-Atlantiques). et a devancé le Britannique Geraint Thomas (Ineos) et le Belge Thomas de Gendt (Lotto), au terme d'une étape marquée par la chute et l'abandon de l'un des favoris du jour, le Belge Wout van Aert (Jumbo).