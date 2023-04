Le Slovène s'est imposé pour la première fois sur la classique néerlandaise, dimanche, deux semaines après son triomphe sur le Tour des Flandres.

Il n'a que 24 ans, mais rejoint déjà Eddy Merckx dans la légende. En s'imposant sur l'Amstel Gold Race, dimanche 16 avril, Tadej Pogacar imite le "Cannibale" en devenant le deuxième coureur de l'histoire à compter la classique néerlandaise, le Tour des Flandres et le Tour de France dans son palmarès. A l'arrivée, il devance la surprise Ben Healy (EF Education - EasyPost) et Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

Un nouveau raid en solitaire

Avec plusieurs attaques dans les côtes pour se débarrasser d'abord du peloton, puis de ses principaux concurrents, Tadej Pogacar a terminé seul les 28 derniers kilomètres de la course. Pidcock et Healy, qui avaient réussi un temps à le suivre, ont finalement abdiqué comme tous les autres. En l'absence de ses principaux rivaux, Mathieu van der Poel et Wout van Aert, sur les classiques ardennaises, le Slovène visera à nouveau la victoire sur la Flèche Wallonne, mercredi, et Liège-Bastogne-Liège dimanche, pour un triplé historique seulement réalisé par Davide Rebellin (2004) et Philippe Gilbert (2011).