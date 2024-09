Mondiaux de cyclisme 2024 : avec ce nouveau titre, Tadej Pogacar parfait un peu plus sa saison exceptionnelle

Tadej Pogacar est insatiable et ne compte pas s'arrêter là. Il l'a bien montré à ses adversaires, dimanche 29 septembre, lorsqu'à 100 kilomètres de l'arrivée des Mondiaux de cyclisme, il a attaqué ses principaux rivaux du peloton. Certains membres de l'échappée – dont le Français Pavel Sivakov – ont tenté de s'accrocher, sans succès. Ce premier titre mondial et le maillot arc-en-ciel qui va avec viennent couronner une saison parfaite pour le Slovène.

L'irrésistible ascension de Pogacar est visible grâce à un chiffre, qui montre à quel point sa saison 2024 est stratosphérique, alors qu'il n'a pas couru la Vuelta ni les Jeux olympiques. C'est son nombre de victoires sur les courses World Tour : 23, en comptant les Mondiaux. C'est plus que toutes les formations du circuit, excepté son équipe, UAE Team Emirates, qui en a remporté 40 en tout, plus de la moitié grâce à lui. En tout, le coureur de 26 ans comptabilise 86 victoires chez les pros. En s'imposant dimanche, il a également rejoint le club très fermé des coureurs – ils ne sont que trois, avec Eddy Merckx et Stephen Roche – à avoir remporté le Giro, le Tour de France et les Mondiaux dans la même saison.

"Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, expliquait-il, interrogé sur cette attaque insensée à 100 kilomètres de la ligne d'arrivée. Ce n'était évidemment pas le plan prévu au départ, mais la course s'est débloquée vite, avec une échappée dangereuse devant. C'était peut-être stupide de ma part. Heureusement que j'y suis arrivé. Je ne peux pas croire ce qui vient juste de se passer." C'est aussi ce qui fait la beauté de la saison de Pogacar. Beaucoup de spontanéité, à parfois vous faire vous arracher les cheveux, et des coups d'éclat, comme cette folle victoire sur le plateau de Beille, lors de la 14e étape du Tour de France, ou cette ascension éclair, qui a cloué Matteo Jorgenson sur place, lors de la 19e étape, vers Isola 2000.

World Tour victories in 2024



- UAE Emirates: 40

- Tadej Pogacar: 22

- Visma-LAB: 18



Tadej Pogacar alone has more World Tour victories in 2024 than any other team. pic.twitter.com/Lf93VgRG93 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 15, 2024

Liège-Bastogne-Liège, Giro, Tour de France, Tour de Catalogne, Strade bianche, Grand Prix de Montréal... A part Milan-San Remo, dont il a fini 3e, et le Grand Prix de Québec (7e), aucune course à laquelle il a pris part n'a résisté à Tadej Pogacar cette année. Ses six succès d'étapes sur le Tour de France lui ont permis d'atteindre les 26 victoires sur les trois grands Tours (six sur le Giro, 17 sur le Tour de France et trois sur la Vuelta). Encore loin d'Eddy Merckx et de ses 64 succès, mais, à 26 ans, le Slovène s'est offert une entrée fracassante dans le top 10.

Paris-Roubaix, Milan-San Remo, le Tour d'Espagne et un titre olympique (il avait déclaré forfait pour les Jeux de Paris) sont les dernières grandes courses qui manquent au tableau de chasse de celui qui aspire à devenir le plus grand de tous les temps. Mais d'abord, Pogacar peut parachever sa saison historique le 12 octobre avec le Tour de Lombardie, dont il est le triple tenant du titre.