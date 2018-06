Sport : Robert Marchand, motivé et en forme à 106 ans

À 106 ans, Robert Marchand fait toujours sensation. Sur la course L'Ardéchoise, il est le champion le plus remarqué, toujours à vélo, acclamé par des fans de tous âges. Auprès des pensionnaires d'une Ehpad, le centenaire partage ses conseils pour rester en forme : 15 minutes de marche le matin. Et quelques instants plus tard, Robert Marchand se met en marche et mène la promenade à coup de pédalier. Dans son sillage, les pensionnaires de la maison de retraite sont revigorés.

Fini les records, mais pas le vélo !

Il est le premier et le seul dans la catégorie des plus de 105 ans. Sur les conseils de ses médecins, il a mis fin à ses tentatives de record, mais continue le vélo en amateur. "Quand je ne fais pas de vélo, ça ne va pas. Il faut que j'en fasse, même 4, 5 km pour faire mes courses", explique-t-il. Enthousiaste et généreux, Robert Marchand poursuit sa route avec le sourire.

