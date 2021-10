DIRECT. Cyclisme sur piste : suivez la dernière journée des championnats du monde

Cinquième et dernière journée des championnats du monde de cyclisme sur piste, dimanche au vélodrome de Roubaix.

Les championnats du monde de cyclisme sur piste s'achèvent dimanche 24 octobre au Vélodrome de Roubaix. Au programme pour cette dernière journée, le madison et la vitesse individuelle chez les hommes, le keirin et la course aux points chez les dames. Après deux médailles d'or remportées en scratch et sur la course aux points, et deux médailles d'argent glanées en poursuite par équipe et en vitesse par équipe, les Français auront l'occasion dimanche de monter encore un peu plus le compteur de médailles.

Mathilde Gros, éliminée en quarts de finale du keirin à Tokyo, peut se rattraper dimanche, elle qui a été sacrée championne de France dans la discipline à quatre reprises (2016, 2017, 2018, 2019). Le duo Marie Le Net / Clara Copponi sur l’épreuve de l’américaine tient également toutes ses promesses. Benjamin Thomas, double champion du monde de l’omnium (2017 et 2020), 4e aux JO de Pékin et champion du monde de la course aux points hier, sera lui aussi plein d'ambitions sur l'américaine aux côtés de Donavan Grondin.