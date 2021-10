DIRECT. Championnats du monde de cyclisme sur piste : suivez la quatrième journée

Quatrième journée des championnats du monde de cyclisme sur piste, samedi 23 octobre. Le programme est encore chargé au vélodrome de Roubaix, avec notamment le 500 m, la Poursuite individuelle et la Course à l'américaine (15 et 30 km) pour les femmes, puis l'Omnium et le début de la Vitesse individuelle pour les hommes.

Après les deux médailles d'or remportées par Donavan Grondin en scratch et Benjamin Thomas sur la course aux points, et les médailles d'argent glanées en poursuite par équipe et en vitesse par équipe, la France espère gonfler encore son nombre de médailles à Roubaix. Suivez la quatrième journée en direct sur franceinfo: sport.