DIRECT. Championnats du monde de cyclisme sur piste : suivez la deuxième journée

Les championnats du monde de cyclisme sur piste se poursuivent jeudi 21 octobre au Stab Vélodrome de Roubaix avec des nouvelles épreuves à partir de 13h. Au programme, le keirin chez les hommes (1er tour, repêchage et 2e tour) et la vitesse individuelle chez les dames (qualifications, 16es et 8es de finale).

Du coté tricolore, Rayan Helal et Sébastien Vigier, médaillés d'argent mercredi en vitesse par équipes masculin, sont reconduits pour le keirin. Chez les dames, Mathilde Gros, championne de France en vitesse individuelle de 2017 à 2019, représentra les Bleus dans cette discipline.