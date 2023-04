Le "Ô Canada" a résonné pour la première fois dans le vélodrome de Roubaix, après un parcours de 145,4 km entre Denain et Roubaix.

Après avoir bataillé 130 km à l'avant, dans la boue et sur les pavés, c'est finalement sur le parquet du vélodrome de Roubaix que s'est jouée la victoire de cette troisième édition du Paris-Roubaix femmes, samedi 8 avril. Au sprint, la Canadienne Alison Jackson (EF Education-Tibco-SVB), a pris le meilleur sur le groupe de sept coureuses qui composaient l'échappée finale. La cycliste de 34 ans offre un premier titre au Canada sur cette classique, hommes et femmes réunis.

Les Françaises Eugénie Duval (FDJ Suez) et Marion Borras (St Michel-Mavic-Auber 93) figuraient également dans cet ultime groupe. En manque de fraicheur pour disputer la victoire, elles ont terminé respectivement quatrième et cinquième de la classique - établissant au passage le meilleur résultat d'une Français sur la course féminine.

Journée noire en revanche pour les favorites, ralenties par plusieurs chutes sur les chemins nordistes. La Belge Lotte Kopecky, insatiable cette année, échoue à la septième place.