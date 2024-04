Paris-Roubaix : Kopecky, Wiebes, Berteau… Les favorites de la course féminine

Sous les pavés, la rage. Frustrées l'année dernière par la victoire imprévisible de la Canadienne Alison Jackson (EF Education-Cannondale), qui n'a plus levé les bras depuis, les étoiles du peloton féminin retrouvent les pavés du Nord avec les dents longues, samedi 6 avril. Pour sa quatrième édition féminine, l'Enfer du Nord a été rallongé de trois kilomètres (148,5), et empruntera 17 secteurs pavés (29,2 km), entre Denain et Roubaix.

Un terrain de jeu a priori favorable aux flèches de la SD Worx-Protime (Lotte Kopecky, Lorena Wiebes), mais aussi à la légende Marianne Vos (Visma-Lease a bike), sans oublier le collectif de la Lidl-Trek et la Tricolore Victoire Berteau (Cofidis). Une course à suivre dès 15h15, sur France 3 et france.tv.

Lotte Kopecky : après la pluie...

Sacrée championne du monde en août dernier à Glasgow, après avoir passé une large partie du Tour de France femmes 2023 en jaune, et empilé les succès de prestige (Tour des Flandres 2022 et 2023, Strade Bianche 2022 et 2024, championne de Belgique...), Lotte Kopecky domine le cyclisme féminin depuis plus d'un an. A 28 ans, la Belge de la SD Worx-Protime sera la grande favorite de ce Paris-Roubaix 2024. Et elle l'assume.

"C'est la course que je veux le plus gagner", a-t-elle annoncé au média belge RTL. Sacrée sur le Tour des Emirats Arabes Unis et les Strade Bianche cette saison, Lotte Kopecky a toutefois été en retrait sur le Tour des Flandres dimanche dernier, elle qui était double tenante du titre. Alors, véritable méforme ou simple accident ?

Lorena Wiebes : la foudre néerlandaise

Longtemps réputée pour sa pointe de vitesse irrésistible, la sprinteuse néerlandaise est en pleine mutation. A 24 ans, la fusée de la SD Worx-Pro Time affiche, depuis la fin de l'hiver, un visage qu'on ne lui connaissait pas : celle d'une chasseuse de classiques. Dernier exemple en date ? Sa victoire lors de Gand-Wevelgem, devant l'expérimentée Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et la perle italienne Chiara Consonni (UAE Team ADQ).

Maillon essentiel de l'armada SD Worx-Pro Time, la Néerlandaise aura qui plus est l'avantage d'être moins observée que sa coéquipière Lotte Kopecky. En cas d'arrivée au sprint, Lorena Wiebes sera l'une des favorites sur le vélodrome André-Pétrieux. Mais la liste de sprinteuses de renom s'est allongée cette saison, avec Chiara Consonni (UAE Team ADQ), Charlotte Kool (Team dsm-firmenich PostNL) ou Emma Norsgaard (Movistar Team), notamment.

Marianne Vos : une anomalie à réparer

Véritable légende du cyclisme féminin, Marianne Vos (Visma-Lease a bike) a un palmarès long comme le bras, avec 250 victoires à son compteur. La dernière date de fin mars, lors d'A travers la Flandre, que la coureuse de 36 ans a enlevée au sprint, devant Shirin van Anrooij (Lidl-Trek). "C'est toujours agréable de gagner une course pour la première fois. Au début du printemps, je n'osais pas rêver de commencer ma saison de cette manière", a alors savouré la Néerlandaise.

Opérée de l'artère iliaque en août dernier, la triple championne du monde (2006, 2012, 2013) et double championne olympique (2008, 2012) a retrouvé son meilleur niveau, à l'image de son succès lors de l'Omloop het Nieuwsblad en février, course qu'elle disputait pour la première fois. La "Eddy Merckx du cyclisme féminin" arrive donc sur les pavés de Roubaix en pleine forme, elle qui a toujours été favorite dans le Nord, mais qui n'a jamais fait mieux qu'une deuxième place en 2021.

Victoire Berteau : l'espoir tricolore

Côté français, les espoirs reposent principalement sur Victoire Berteau (Cofidis). La championne de France en titre, native de Lambres-lez-Douai, évoluera sur ses terres, elle qui rêve de remporter Paris-Roubaix plus que toute autre course. Sur des pavés annoncés glissants et boueux, sur lesquels elle allait se défouler plus jeune, la Nordiste espère tirer son épingle du jeu avant de replonger dans son rêve olympique, avec l'or en cyclisme sur piste dans un coin de sa tête.

Lidl-Trek : la force du nombre

A l'image de l'équipe masculine, la Lidl-Trek fait figure d'équipe la mieux armée pour les courses d'un jour dans le circuit féminin. Difficile de sortir un seul nom de l'écurie américaine, qui sera emmenée par Elisa Balsamo dans l'Enfer du Nord, ce samedi. A 26 ans, l'Italienne, vainqueure de plusieurs classiques flandriennes dans sa carrière, a gagné en maturité. Récemment deuxième de Gand-Wevelgem, elle a déjà levé les bras deux fois cette saison (Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio et Classic Bruges-La Panne).

A ses côtés, Ellen van Dijk réalise un retour à la compétition très prometteur, après une pause d'un an pour maternité. Il ne manque qu'une victoire à la lauréate du Tour des Flandres 2014 pour valider ce retour à la compétition. La Lidl-Trek pourra également compter sur Lucinda Brand, autre Néerlandaise expérimentée, et troisième à Roubaix en 2022.