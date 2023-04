Direct Paris-Roubaix 2023 : la 120e édition de l'Enfer du Nord est lancée, premiers mouvements en tête de la course

Le peloton s'élancera, comme toujours, de Compiègne, dimanche, pour rejoindre le célèbre vélodrome de Roubaix.

Une semaine après la démonstration de Tadej Pogacar sur le Tour des Flandres, la saison des classiques pavées touche à sa fin. Et quoi de mieux que la "reine des classiques" pour en finir ? Si le Slovène n'est pas engagé sur l'Enfer du Nord, dimanche 9 avril, la 120e édition de Paris-Roubaix sera une nouvelle occasion d'assister au duel qui aura rythmé cette première partie de saison entre Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Les deux cadors s'avanceront comme les grands favoris, sur un tracé toujours aussi exigeant de 257 kilomètres entre Compiègne et Roubaix, marqué évidemment par 29 secteurs pavés (54,5 km). Outre les légendaires portions que sont la Trouée d'Arenberg ou le Carrefour de l'Arbre, le peloton retrouvera le secteur d'Haspres, une première depuis 2004 sur le Monument nordiste. Le départ sera donné à 11h25 de Compiègne. Une course à suivre en intégralité sur France 3 et france.tv.