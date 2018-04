VIDEO. Cyclisme : le champion du monde Peter Sagan remporte son premier Paris-Roubaix

Le Slovaque a attaqué à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée pour remporter la reine des classiques, dimanche.

Et à la fin, c'est Sagan qui gagne ! Le champion du monde slovaque a remporté, dimanche 8 avril, la course cycliste Paris-Roubaix. C'est la première fois que le coureur, favori de cette 116e édition, remporte l'"enfer du Nord". "Paris-Roubaix est une course imprévisible et c'est pour cela qu'elle m'intrigue", avait déclaré le Slovaque avant le départ.

Le coureur de l'équipe Bora a attaqué à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Mais il a dû attendre le Vélodrome et les derniers mètres de la course pour assurer sa victoire. Le Suisse Silvan Dillier, échappé pendant 200 km, s'est accroché jusqu'au bout dans la roue du futur vainqueur. Il n'a rien pu faire lors du sprint final.

Peter Sagan est le premier champion du monde à s'imposer sur cette classique depuis Bernard Hinault en 1981.