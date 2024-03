Le Danois a levé les bras devant l'Américain, nouveau maillot jaune à deux jours de l'arrivée finale à Nice.

Brandon McNulty est le nouveau maillot jaune de Paris-Nice. Deuxième de la 6e étape entre Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) et La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), vendredi 8 mars, l'Américain d'UAE Team Emirates a récupéré une tunique dorée dont il avait déjà hérité à l'issue de la 3e étape. Sur la ligne d'arrivée, McNulty a été devancé par le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), plus prompt pour remporter le sprint et nouveau quatrième du général (à 54").

Roglic et Evenepoel perdent du terrain

Troisième larron de cette échappée de grand calibre, Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) gagne une place au général et se retrouve deuxième, à 23 secondes de McNulty. Maillot jaune avant cette 6e étape, Luke Plapp (Jayco AlUla) est troisième. Rien n'est joué à deux jours de l'arrivée et à l'aube d'une étape raccourcie (89 km) à cause des conditions météo, mais prometteuse, avec une arrivée au sommet de la Madone d'Utelle (15,3 km à 5,7%). Favoris du général mais relégués aux 5e et 11e places, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) – qui ont cédé une cinquantaine de secondes sur le trio vainqueur vendredi – n'ont plus que deux jours pour renverser le classement général.