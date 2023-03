Paris-Nice : Pogacar-Vingegaard, tour de chauffe avant le Tour de France ?

Le Slovène a changé ses plans pour s'aligner, à partir de dimanche, sur Paris-Nice. Et défier le Danois dans ce qui pourrait bien être le duel phare du prochain Tour de France.

Tadej Pogacar ne l'avouera sans doute jamais, car c'est un garçon poli, mais s'il a bouleversé son calendrier pour participer à Paris-Nice, du 5 au 12 mars (à suivre en intégralité sur France Télévisions et france.tv), c'est aussi pour retrouver Jonas Vingegaard. Sur la foi d'un début de saison explosif, le Slovène sent qu'il a les jambes pour se tester, mais surtout pour jauger celui qui sera sans doute son principal adversaire lors de la prochaine Grande Boucle. Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est que le leader de la Jumbo-Visma semble, lui aussi, déjà prêt.

Si le Tour de France était un blockbuster, Paris-Nice constituerait son avant-première. Heureux les suiveurs de la Course au soleil qui pourront donc assister à la répétition générale avant de retrouver Pogacar et Vingegaard sur la grande scène du Tour. Depuis la victoire du Danois l'an passé, les deux hommes ne se sont affrontés qu'une fois, sur le Tour de Lombardie, en octobre dernier. Vainqueur, "Pogi" avait pris une petite revanche sur celui qui l'avait précédé de 2'43'' sur le podium des Champs-Elysées.

Mais cela n'est sans doute pas assez pour le nouveau "cannibale" du circuit. Le leader de l'UAE Team Emirates veut tout rafler jusqu'à son grand dessein sur les routes françaises en juillet. Et il ne serait pas contre asséner un coup psychologique à son rival en le dominant entre Paris et Nice. Pour ce faire, Tadej Pogacar a même fait une croix sur les Strade Bianche, sur lesquelles il était initialement prévu samedi 4 mars, pour venir se frotter à Jonas Vingegaard.

"Cela a été un choix difficile", a expliqué le double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) à Sporza [article en flamand]. "Mais si je veux briller à Paris-Nice, une course très dure, il me faut du temps pour se préparer, et notamment sur le chrono par équipes. Si je m'étais aligné aux Strade, cela aurait été impossible." Un choix de la sagesse qui ne ressemble pas forcément à la frénésie de victoires qui habite le natif de Komenda. Mais défier le Danois vaut bien quelques sacrifices.

Boulimie contre parcimonie

L'état de forme du coureur slovène ne fait aucun doute : cinq victoires (la Jaen Paraiso Interior, trois étapes et le général du Tour d'Andalousie) en six jours de course ! L'homme vole sur l'asphalte. Mais, à force de vouloir tout gagner, Tadej Pogacar peut-il se perdre ? C'est peut-être ce qu'espère Jonas Vingegaard.

Le Danois, depuis son sacre l'an passé, a brillé par sa discrétion, ne passant qu'une dizaine de jours en compétition depuis juillet. A l'inverse de son boulimique rival slovène, le dernier vainqueur de la Grande Boucle est bien plus parcimonieux dans son programme et ses rares apparitions ne servent qu'à préparer son objectif ultime : conserver son maillot jaune en 2023.

Pour autant, il ne se rendra pas sur la Promenade des Anglais pour prêter allégeance à Pogacar. Il a déjà prouvé qu'il pouvait le renverser à la pédale. Et son début de saison plaide effectivement en sa faveur puisque pour sa première course, le Gran Camino en Espagne, le Scandinave s'est transformé en viking : trois étapes disputées, trois victoires, et une concurrence disséminée aux quatre coins de la Galice au classement général.

"A la place de Jonas, je serais motivé", a déjà annoncé son directeur sportif de la Jumbo-Visma, Frans Maassen, au site Feltet [article en danois], pour évoquer le bras de fer à venir. "Jonas a des choses à prouver. Il a passé un mois en stage en altitude à Tenerife et je crois qu'il est déjà en bonne condition pour montrer qu'il est spécial." Les retrouvailles entre les deux hommes s'annoncent brûlantes sur la Course au soleil.