Paris-Nice 2024 : UAE Team Emirates remporte le contre-la-montre par équipes et propulse Brandon McNulty en jaune

Il valait mieux partir tôt, mardi 5 mars, pour le chrono par équipes de cette édition 2024 de Paris-Nice. Les aléas de la météo ont souri à l'équipe UAE Team Emirates, qui a évité les gouttes, pour s'imposer sur le circuit de 26,9 km autour d'Auxerre (Yonne). Dans ce format particulier de la course au soleil où le temps de référence pour l'équipe est pris sur le premier coureur à franchir la ligne et où celui de chacun est décompté pour le général, c'est Brandon McNulty qui prend les devants au général.

Gaudu et Roglic perdent de grosses secondes

Bien partis et largement en tête au premier intermédiaire sur la formation émirienne (-17"), les Soudal-Quick Step, pourtant à six quasiment jusqu'au bout, n'ont pas su maintenir leur rythme sur les derniers kilomètres pénalisés par une route devenue humide. Ils terminent au pied du podium (+22"). La Team Jayco AlUla (+15") et EF Education EasyPost (+20"), eux aussi partis en milieu d'après-midi, montent sur le podium derrière UAE.

Etape 3 : Primoz Roglic perd du temps par rapport à Remco Evenepoel Déception pour Primoz Roglic, qui concède 32 secondes à Remco Evenepoel sur ce contre-la-montre par équipes à Auxerre. Le leader de la Bora-Hansgrohe a fait ce qu'il a pu dans le final mais au final il arrive à 54 secondes de la UAE Teams Emirates, vainqueur du jour.

La Groupama-FDJ de David Gaudu et Laurence Pithie, qui portait le maillot jaune, termine au 14e rang à plus d'une minute (1'01"), alors que Primoz Roglic a aussi perdu gros chez les favoris, concédant 54 secondes à Joao Almeida et plus de 30 à Remco Evenepoel. La Visma-Lease a bike, avec ses casques atypiques sur lesquels l'UCI prévoit de légiférer, a pris la sixième place à 38 secondes.