Paris-Nice 2024 : l'outsider Matteo Jorgenson vainqueur final, la dernière étape pour Remco Evenepoel devant l'Américain

Le triomphe d'un outsider. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a bike) a remporté, dimanche 10 mars, le classement général de Paris-Nice, à l'issue d'une 8e étape finie à la deuxième place, dans la roue de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Au général, l'Américain devance le Belge de 30 secondes et Brandon McNulty (Team UAE Emirates), qui a abandonné son maillot de leader lors de cette journée. L'Américain n'était pas cité parmi les candidats à la victoire au départ de l'épreuve.

Etape 8 : l'étape pour Evenepoel, le général pour Jorgenson Remco Evenepoel et Matteo Jorgenson se sont bien entendus dans les derniers kilomètres pour collaborer et satisfaire les intérêts de chacun. Assuré de remporter Paris-Nice après avoir largement distancé le maillot jaune Brandon McNulty, l'Américain a donc laissé la victoire d'étape au champion de Belgique, qui finit par la même occasion 2e du classement général et qui remporte les maillots vert et blanc à pois rouges sur ce Paris-Nice. Dans une dernière étape animée, Jorgenson s'est contenté de suivre un Evenepoel offensif, dont les accélérations ont décroché le maillot jaune Brandon McNulty à une trentaine de kilomètres de l'arrivée à Nice. Mais le double champion du monde n'a pas décroché son dernier concurrent et l'a emmené vers la victoire au général sur la Promenade des Anglais, où il a tout de même conquis sa première victoire d'étape de la semaine.