Mort de Gino Mäder : ce que l'on sait de l'accident mortel du coureur cycliste suisse

Le coureur de la formation Bahrain-Victorious est décédé, vendredi, au lendemain de sa chute lors de la 5e étape du Tour de Suisse.

Le coureur suisse de la formation Bahrain-Victorious, Gino Mäder, est décédé, vendredi 16 juin, des suites de ses blessures contractées lors de sa chute de la veille, à l'occasion de la 5e étape du Tour de Suisse. La 6e étape, prévue vendredi, a été neutralisée et ne durera que 30 km pour former un cortège en son honneur. Voici ce que l'on sait de cet accident tragique.

Le col de l'Albula, dans lequel Gino Mäder a lourdement chuté jeudi 15 juin 2023, lors de la 5e étape du Tour de Suisse. Le coureur helvète est mort le lendemain, des suites de ses blessures. (GOOGLE MAPS)

Gino Mäder chute dans une descente à 14 km de l'arrivée d'une longue étape de montagne

Gino Mäder a chuté dans le final, à 14 kilomètres de l'arrivée de la 5e étape du Tour de Suisse, remportée par Juan Ayuso. L'arrivée de l'étape se déroulait au pied du col hors-catégorie de l'Albula, dont la descente était rapide et ouverte au ravin. La descente d'Albula, qui concluait une étape entre Fiesch et La Punt (canton des Grisons) marquée par trois ascensions au-delà de 2 000 m d'altitude, a également vu chuter au même endroit l'Américain Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), victime d'une commotion cérébrale.

L'endroit où Gino Mäder et Magnus Sheffield ont chuté, jeudi 15 juin 2023 sur le Tour de Suisse. (GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE / MAXPPP)

Un virage sans visibilité pris à 100 km/h

A l'arrivée, Romain Bardet qui a vu l'Américain tomber, semblait déjà choqué par la gravité de l'accident. "J'ai eu très très peur dans la descente, Magnus Sheffield a chuté très lourdement à 6-7 kilomètres de l'arrivée. A partir de là, j'ai eu très peur pour lui car je pense qu'il s'est fait très très mal", expliquait-il au micro de La Chaine L'Equipe.

Sheffield est resté conscient mais hospitalisé avec "des contusions et une commotion cérébrale", selon sa formation Ineos-Grenadiers. Gino Mäder a, lui, "fait une sortie de route et est tombé dans un fossé" où il a été rapidement pris en charge par une équipe médicale, expliquait jeudi soir sa formation Bahraïn-Victorious. Un journaliste de L'Equipe, présent sur place, décrit le lieu de la chute : "Tout en bas, un mur de pierres impose une nouvelle chute abrupte d'environ 2,50 mètres, directement sur un pierrier. Exactement où Mäder a été soigné."

Vendredi matin avant le départ, le Français a explicité la situation dont il a été témoin : "C’était le premier virage après quelques kilomètres de prise de vitesse dans la descente. On approchait les 100 km/h et c’était le premier véritable virage qui se refermait un peu, on ne voyait pas la sortie de ce virage. Honnêtement, on s’est tous un peu laissés surprendre par la vitesse à cet endroit", a-t-il précisé.

Le virage en descente sans visibilité dans lequel Gino Mäder a été victime d'une chute mortelle, lors de la 5e étape du Tour de Suisse, le 15 juin 2023. (GOOGLE MAPS)

Le coureur suisse retrouvé inerte dans l'eau et héliporté après avoir été réanimé

A son arrivée, le médecin de la course, qui "s'est rendu sur les lieux de l'accident en l'espace de deux minutes" a retrouvé Gino Mäder "inerte dans l'eau" d'un ravin, en contrebas de la route. Il l'a "immédiatement réanimé puis transporté à l'hôpital de Coire par voie aérienne", avaient indiqué les organisateurs jeudi, précisant que "la gravité de ses blessures n'(avait) pas encore été établie".

"Suite à l'incident à grande vitesse survenu lors de la dernière descente de l'étape de jeudi, le jeune homme de 26 ans a été réanimé sur les lieux par du personnel médical qui a également pratiqué la RCR [réanimation cardiorespiratoire], avant d'être transporté par avion à l'hôpital", a indiqué de son côté son équipe.

Son équipe annonce son décès vendredi matin

Vendredi matin aux alentours de 11h30, Gino Mäder est décédé, a annoncé son équipe Bahrain-Victorious dans un communiqué [en anglais] publié une heure plus tard. "Malgré les efforts de l'équipe phénoménale de l'hôpital de Coire", où il avait été transporté jeudi après avoir été réanimé sur le lieu de l'accident, le grimpeur "n'a pas pu relever son dernier et plus grand défi et à 11h30, nous avons dû dire au revoir à l'une des lumières de notre équipe", écrit la formation Bahrain-Victorious dans un communiqué.

Les coureurs du Tour de Suisse rassemblés, vendredi 16 juin 2023, après l'annonce de la mort de Gino Mäder. Le coureur suisse avait lourdement chuté la veille, lors de la 5e étape. (GIAN EHRENZELLER/AP/SIPA / SIPA)

"Gino a perdu son combat pour se remettre des graves blessures qu'il avait subies", a expliqué sa formation. "Toute notre équipe est dévastée par cet accident tragique, et nos pensées et nos prières vont à la famille de Gino et à ses proches en cette période incroyablement difficile". La sixième étape entre Chur et Oberwil-Lieli, vendredi, ne comptera que 30 kilomètres en forme d'hommage au coureur suisse. Avant le départ, de nombreux coureurs ont souhaité annuler l'étape, et beaucoup ont fait part de leur tristesse à l'annonce de son décès.