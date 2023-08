La course disputée en Ecosse entre Edimbourg et Glasgow a dû être interrompue pendant près d'une heure, dimanche.

Les Mondiaux à l'arrêt. La course en ligne de cyclisme sur route a été arrêtée pendant près d'une heure, dimanche 6 août, entre Edimbourg et Glasgow. Cinq manifestants ont bloqué la route et contraint le groupe d'échappés à poser pied à terre à 191 kilomètres de l'arrivée, a indiqué l'organisation.

"A la suite de la confirmation par la police écossaise d'une manifestation dans la région de Carron Valley, qui a temporairement interrompu la course sur route masculine, nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les autorités compétentes pour minimiser les perturbations de la course et également pour assurer la sécurité des coureurs qui est notre préoccupation primordiale" a indiqué l'UCI dans un communiqué.

L'échappée composée de neuf coureurs, comptait alors 6'45" d'avance sur un groupe de poursuivants et 7'30" sur le peloton, qui a mis plusieurs minutes à être tenu au courant de la situation, alors que la course est disputée sans oreillettes. La course a été interrompue à 12h20 et a repris à 13h15, lorsque la police écossaise a annoncé avoir évacué et "arrêté" les cinq manifestants.

Ces derniers mois, les manifestations entraînant des interruptions d'événements sportifs se sont multipliées, notamment en Grande-Bretagne. Des manifestants avaient tenté de faire irruption sur la piste de Silverstone dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, le 3 juillet 2022, la catastrophe ayant été évitée de peu, après un accident au premier virage ayant contraint à un drapeau rouge précoce. Un militant écologiste s'était pour sa part immolé le bras le 23 août 2022 pour protester contre les jets privés durant la Laver Cup de tennis. En France, à Roland-Garros, une femme s'était, elle, attachée au filet durant la demi-finale entre Marin Cilic et Casper Ruud, le 3 juin 2022.