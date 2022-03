Lyon : les seniors se remettent en selle grâce à une formation gratuite de la mairie

À Lyon (Rhône), des stagiaires de plus de 60 ans s'apprêtent à se remettre en selle pour rouler en ville. Dernière vérification du matériel, et c'est parti. Toutes savent faire du vélo depuis longtemps, mais la pratique en ville implique de connaître les marquages au sol, de respecter les sens de circulation ou encore d'éviter les piétons.



Une formation gratuite proposée par la mairie

Pas de quoi effrayer Michelle Radovanovitch qui, à 80 ans, a toujours un bon coup de pédale. Au fur et à mesure, le groupe prend confiance. "Je n'en fais pas beaucoup mais j'aime, et j'aimerais en faire plus", explique Marie-Antoinette Doudet, 68 ans. La formation, gratuite, est mise en place par la mairie du 4eme arrondissement. Elle se destine aux plus de 60 ans. "C'est retrouver des réflexes, et revoir un peu l'agilité à vélo", détaille Isabelle Bèque, animatrice à la Maison du vélo.