Liège-Bastogne-Liège 2023 : Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Juliette Labous... Les cinq coureuses à suivre

Après la victoire surprise d'Alison Jackson lors de Paris-Roubaix, la lutte s'annonce féroce entre les cadors du peloton féminin sur la Doyenne des Classiques, dimanche matin.

Qui sera la nouvelle reine de la Doyenne ? Dimanche 23 avril, 216 coureuses vont s'élancer dans la sixième édition féminine de Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne des Classiques, à suivre à 11h30 sur France 4 et france.tv). Avec 143 km au programme (contrairement aux hommes, les femmes ne partent pas de Liège mais directement de Bastogne), et pas moins de neuf ascensions, le Monument ardenais sera particulièrement disputé entre cadors, d'autant plus après la victoire surprise Alison Jackson lors de Paris-Roubaix.

Victorieuse l'année dernière, la championne du monde Annemiek van Vleuten sera en première ligne pour défendre son titre. Mais elle ne sera pas la seule ancienne vainqueure au départ, avec la présence de Lizzie Deignan (2020) et Demi Vollering (2021) dans ses roues. Trois noms à suivre, donc, sans oublier le peloton d'autres prétendantes.

Demi Vollering, le triplé dans le viseur

Son nom sera sur toutes les lèvres. A 26 ans, Demi Vollering (SD Worx) affiche une forme étincelante à l'heure d'aborder Liège-Bastogne-Liège. La deuxième du Tour de France 2022 sera la coureuse qui "aura la pancarte", loin devant toutes les autres favorites. Et pour cause, elle vise le triplé ardenais (comme Tadej Pogacar), après ses victoires à l'Amstel Gold Race et dans la semaine sur la Flèche wallonne, avec une maîtrise impressionnante. A la tête de l'armada SD Worx, dirigée pa Anna van der Breggen (double vainqueure à Liège en 2017 et 2018), la grimpeuse néerlandaise sera la femme à battre sur cette course. Et si elle se retrouve piégée, son équipe pourrait compter sur la sprinteuse belge Lotte Kopecky, si elle résiste bien dans les ascensions.

Annemiek van Vleuten, un réveil attendu

Après une saison 2022 incroyable, pendant laquelle elle a tout gagné ou presque, Annemiek van Vleuten (Movistar) arrive à Liège sans aucune victoire cette saison. Depuis la reprise, la championne du monde n'a pas soulevé un seul bouquet, elle qui vise surtout les grands tours pour sa dernière saison à 40 ans, comme elle l'expliquait à franceinfo: sport en février. Cela n'empêche qu'avec ses qualités de grimpeuse et son endurance inégalée dans le peloton féminin actuel, la championne du monde (et tenante du titre à Liège, qu'elle a aussi gagné en 2019) sera la principale menace pour Demi Vollering. En cas de défaillance, elle pourrait aussi laisser sa coéquipière Liane Lippert, deuxième de la Flèche wallonne mercredi, jouer sa carte.

Lizzie Deignan, pour l'histoire

Révélée aux yeux du grand public en octobre 2021, lorsqu'elle remportait le premier Paris-Roubaix féminin après un raid solitaire de 82 km (!), Lizzie Deignan (Trek Segafredo) est revenue à la compétition cette semaine sur la Flèche Wallonne. Après un an d'absence pour donner naissance à son deuxième enfant, la Britannique de 34 ans part de plus loin que ses adversaires, sur le papier. Dans les faits, elle s'avance en spécialiste, elle qui a déjà remporté la Doyenne en 2020, soit un an après sa première grossesse. La championne du monde 2015 reste surtout une coureuse taillée pour les courses longues et éprouvantes à l'image de Liège-Bastogne-Liège. D'autant qu'elle sera entourée par une équipe XXL, et notamment par une autre favorite : Elisa Longo Borghini.

Elisa Longo Borghini, l'épouvantail transalpin

Au côté de Lizzie Deignan, Elisa Longo Borghini sera l'autre épouvantail de l'armada Trek-Segafredo. Car outre les deux leaders, l'équipe américaine pourra compter sur la pépite Shirin Van Anrooij, la promesse italienne Gaia Realini, 3e sur la Flèche wallonne, ou encore Lucinda Braand et Amanda Spratt. Des coéquipières de luxe pour entourer Elisa Longo Borghini, dont la résistance à l'effort n'est plus à prouver, elle qui a remporté Paris-Roubaix en 2022. Egalement couronnée sur le Tour des Flandres en 2015, la puissante rouleuse italienne, stratège hors pair, espère accrocher un troisième Monument à son palmarès. Elle arrive pour cela en confiance, après sa victoire sur l'UAE Tour notamment, en février.

Juliette Labous, l'espoir tricolore

Quatrième en juillet dernier du premier Tour de France féminin, Juliette Labous a changé de dimension. La Franc-comtoise de l'équipe allemande DSM a confirmé ses talents de grimpeuse à cette occasion, ce qui est toujours utile pour gagner Liège-Bastogne-Liège, la plus montagneuse des courses d'un jour. Si elle ne fait pas partie des principales favorites, la Française sera une des outsiders à suivre au départ, au même titre que sa compatriote Evita Muzic (FDJ-Suez), 5e sur la Flèche wallonne. "Je me sens plutôt bien, la forme est ascendante. (...) La course sera plus difficile, et peut-être plus ouverte plus tôt. Normalement, Liège ça me correspond bien", nous confie d'ailleurs la Franc-comtoise, qui ne sera pas là pour faire de la figuration.