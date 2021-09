L'ex-cycliste danois Chris Anker Sorensen décède après un accident en Belgique

L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé samedi la mort de l'ancien coureur cycliste danois Chris Anker Sorensen, vainqueur notamment d'une étape sur le Giro en 2010, un décès survenu selon plusieurs médias dans un accident de la route alors qu'il était à vélo.



"Nous avons subi une perte tragique aujourd'hui avec le décès de l'ancien cycliste professionnel et journaliste Chris Anker Sorensen", a déclaré l'UCI sur son compte Twitter, adressant ses "pensées" à la famille et aux proches de Sorensen, ainsi qu'à la fédération danoise de cyclisme.

A tragic loss occurred today with the passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.



Our thoughts are with his family, friends and everyone at