Tour de France : Patrick Lefevere n'a "pas encore de plan B pour remplacer Julian Alaphilippe" en cas de forfait

L'éventuelle participation de Julian Alaphilippe au Tour de France "relève du contre-la-montre" et aucun plan B n'est encore prévu en cas de forfait du Français, a indiqué, dimanche 1er mai, le manager de l'équipe Quick-Step, Patrick Lefevere.

Dans sa chronique hebdomadaire au journal belge Het Nieuwsblad, le dirigeant flamand indique que "dans le scénario le plus optimiste, Julian remontera sur son vélo à la mi-mai. Il lui restera alors six semaines avant le départ du Tour". Le champion du monde a lourdement chuté le 24 avril à 60 kilomètres de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Il a été hospitalisé, souffrant notamment d'un hémopneumothorax et de multiples fractures (côtes et omoplate).

Chute importante sur Liège-Bastogne-Liège ! 1/3 du peloton est parti à terre avant le Col du Rosier. Le champions du monde, Julian Alaphilippe, a notamment été pris dans cette chute.



▶️ Suivez le direct : https://t.co/oLYenvlW5p pic.twitter.com/BUVzGNKR1W — francetvsport (@francetvsport) April 24, 2022

"Pour qu'il puisse participer au Tour, il faudra que sa convalescence se déroule de façon parfaite. La durée de guérison d'un pneumothorax est toujours une inconnue", avait dit, plus tôt cette semaine, Tom Steels, l'un des directeurs sportifs du "Wolfpack".

Remco Evenepoel ne sera pas au départ

"Un Tour de France avec ou sans lui fait une grande différence, notamment commercialement, mais aussi sportivement", a écrit Lefevere dans Het Nieuwsblad. Le manager exclut quoi qu'il en soit que le Belge Remco Evenepoel, récent vainqueur de la Doyenne des Classiques, remplace son coéquipier sur la Grande Boucle.

Ce dernier a confirmé dans la semaine vouloir respecter son programme décidé en début de saison, à savoir se concentrer sur un seul grand tour cette année : le Tour d'Espagne.