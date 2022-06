Julian Alaphilippe absent du Tour de France : "C'est un crève-cœur, j'ai du mal à comprendre", regrette Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France masculine de cyclisme

"C'est un crève-cœur, j'ai du mal à comprendre dans la mesure où hier [dimanche] il a quand même participé aux championnats de France d'une distance de 240 kilomètres, il a été très actif, ce qui démontre un niveau de forme largement assez honnête", constate lundi 27 juin sur franceinfo Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France masculine de cyclisme, après la décision de Julian Alaphilippe de ne pas participer au prochain Tour de France. Son nom ne figure pas dans la liste des coureurs retenus pour la course dévoilée par son équipe Quick-Step. "Il est sans doute frustré, déçu, C'est malheureux mais on ne peut rien y changer".

Thomas Voeckler "rappelle qu'il est tombé à Liège-Batonne-Liège avec un lourd bilan, fracture de l'omoplate, deux côtes cassées dont une qui a perforé les poumons, déjà c'était super qu'il puisse avoir un mois d'entraînement". "Je ne comprends pas mais il faut accepter la décision de son équipe. C'est la plus forte équipe du monde et ça fait des années qu'ils ont prouvé qu'ils savaient manager leur effectif", reconnaît Thomas Voeckler.

Dimanche, "il était aux championnats de France et il déclarait avoir envie de disputer le Tour de France et on va devoir se passer de lui", poursuit le sélectionneur de l’équipe de France masculine de cyclisme, "il appartient à une équipe professionnelle et il y a énormément d'enjeux".

"Ils ont jugé que la prise de risque" était trop grande, "vu qu'il n'était pas à 100% et que ça pourrait hypothéquer la deuxième partie de la saison. Il n'aurait pas pu faire un tour à 100% mais il aurait pu nous donner du plaisir sur certaines étapes", selon Thomas Voeckler. "C'est un coureur qui est généreux et qui aime ce contact avec le public, c'est unique la relation avec le public qu'il a nouée, c'est une relation d'amour entre le public et Julian Alaphilippe".