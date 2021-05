Tour d'Italie : Egan Bernal s'impose à Campo Felice et s'empare du maillot rose

Le Colombien de la formation Ineos-Grenadiers a remporté dimanche la 9e étape du Tour d'Italie entre Castel di Sangro et Campo Felice.

Au lendemain de la victoire du Français Victor Lafay, la route s'élèvait sur le Tour d'Italie pour la 9e étape entre Castel di Sangro et Campo Felice, longue de 158 km. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) s'est imposé au sommet à Campo Felice devant Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et Aleksandr Vlasov (Astana), et s'empare du maillot rose de leader. C'est le cinquième colombien à revêtir cette tunique. Revivez l'étape en direct.