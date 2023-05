Direct Giro 2023 : dernière chance en haute montagne pour Thibaut Pinot et les favoris... Suivez la 19e étape

Cinq cols, dont trois au-dessus des 2 000 mètres d’altitude, sont au programme de la 19e étape du Tour d'Italie entre Longarone et les Trois Cimes de Lavaredo.

La plus belle et la plus redoutée. Avec 183 kilomètres et 5 400 mètres de dénivelé entre Longarone et les Trois Cimes de Lavaredo, la 19e étape du Giro va permettre aux leaders du classement général de s'expliquer, vendredi 26 mai. Après être restés passifs lors des deux premières semaines, les favoris ont commencé à prendre des risques ces derniers jours, et ont l'occasion de créer des écarts considérables à deux jours de l'arrivée à Rome.

Les 130 derniers kilomètres à travers les Dolomites ne compteront aucun mètre de plat, avec cinq ascensions qui s’enchaîneront sans répit. Le peloton arpentera les cols de Campolongo (4 kilomètres à 7%), Valparola (13,3 kilomètres à 5,9 %), le célèbre Giau (9,9 km à 9,3 %) et Tre Croci (7,9 km à 7,2 %), avant de terminer par les mythiques Trois Cimes de Lavaredo.