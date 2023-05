Direct Giro 2023 : trois échappés avec plus de dix minutes d'avance sur un peloton mené par la DSM du leader du général... Suivez la 7e étape

Les 218 kilomètres de route montagneuse entre Capoue et Gran Sasso d'Italia, vendredi, offrent un terrain de jeu propice pour les leaders placés au classement général.

La haute-montagne pointe déjà le bout de son nez sur le Tour d'Italie. Le peloton s'élance, vendredi 12 mai, pour une septième étape qui devrait créer les premiers gros écarts au classement général. Un premier écrémage avait été opéré par le contre-la-montre inaugural et la quatrième étape, mais le premier juge de paix s'appelle le Campo Imperatore, une longue rampe extrêmement irrégulière (26,5 km à 3,4%, dont les 4 derniers à environ 8%) classée en première catégorie.

De gros points sont à prendre pour le classement de la montagne, que domine toujours le Français Thibaut Pinot. Mais on devrait surtout assister aux premières défaillances de leaders ambitieux au classement général. Andreas Leknessund conservera-t-il son maillot rose ? Remco Evenepoel et Primoz Roglic vont-ils lancer les hostilités ? L'échappée ira-t-elle au bout ? Autant de questions qui ne trouveront une réponse qu'au terme des 218 kilomètres de course.