Direct Giro 2023 : Valentin Paret-Peintre et trois échappés devant, le peloton se rapproche... Suivez la 8e étape

La 8e étape de cette 106e édition du Tour d'Italie s'élance, samedi, de Terni en direction de Fossombrone et propose un parcours accidenté de 207 kilomètres.

Au lendemain du numéro de Davide Bais (EOLO-Kometa), resté à l'avant pendant plus de 200 kilomètres avant de lever les bras au sommet du Gran Sasso d'Italia, le peloton devrait connaître, samedi 13 mai, une journée un peu plus tranquille à l'occasion de la 8e étape. Mais attention, la fin de parcours pourrait réserver quelques tourments aux moins attentifs... En tout cas, les puncheurs sont attendus ! Entre Terni et Fossombrone (207 km), la première partie de plus de 150 kilomètres ne devrait pas s'avérer des plus excitantes, permettant aux coureurs de garder des forces.

En revanche, la boucle finale pourrait faire tout exploser. Avec la double ascension des "Capuccini" (2,8 km à 7,8% de moyenne avec des passages à plus de 18%), dont la dernière est placée à moins de dix kilomètres de la ligne d'arrivée, les meilleurs puncheurs du peloton et peut-être même les favoris à la victoire finale seront à surveiller de très près. Une étape à suivre sur franceinfo: sport. Le départ fictif sera donné à 11h50.