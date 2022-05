DIRECT. Giro 2022 : l'échappée avec Tom Dumoulin a 3 minutes d'avance sur le peloton dans la dernière ascension... Suivez la septième étape

La première étape "casse-pattes" de ce Giro version 2022. En Calabre, vendredi 13 mai, les coureurs du peloton vont avoir fort à faire et, à l'arrivée, un homme en forme devrait lever les bras. Car lors des 196 km de course entre Diamante et Potenza, les coureurs devront franchir pas moins de quatre difficultés avec un col de première catégorie, deux de deuxième et un de troisième, placé dans le final. L'arrivée sera elle aussi difficile car placée dans une petit bosse.

Alors, honneur aux puncheurs, ou aux baroudeurs ? Les pronostics sont ouverts et la décision reste incertaine, bien qu'une échappée ait déjà été au bout sur ce Giro, lors de la quatrième étape en direction de l'Etna. Juan Pedro Lopez, qui y avait décroché son maillot rose, fait face à son premier vrai test sur cette septième étape et son dauphin, Lennard Kämna, pourrait tenter de le déstabiliser. Romain Bardet, dixième au classement général, peut aussi espérer quelque chose. Suivez la course en direct.