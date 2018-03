Eurozapping : Sky et Wiggins pointés du doigt, des toilettes transgenres au Danemark

En Grande-Bretagne, révélations accablantes sur l'équipe cycliste Sky. Dans un rapport, les députés indiquent que le champion Bradley Wiggins et ses coéquipiers ont utilisé des corticoïdes pour un usage qui n'était pas médical. Des accusations démenties par l'équipe britannique.

Crise politique en Slovaquie

Une semaine après l'assassinat d'un journaliste et de sa fiancée, rien ne va plus au sein de l'exécutif. Le Premier ministre a rejeté fermement la demande du président qui appelle à un remaniement ou à des élections anticipées. Le journaliste assassiné enquêtait sur des liens présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia calabraise.

Au Danemark, une victoire pour les transgenres. Les premiers essais des toilettes publiques qui n'appartiennent ni aux hommes ni aux femmes ont été concluants. À Copenhague, les toilettes transgenres devraient se multiplier.

