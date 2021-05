Vidéo Tour d'Italie : le récital de Bernal, Bardet deuxième, la frayeur d'Izagirre... Revivez les moments forts de la 16e étape

Etape reine de ce Tour d'Italie 2021, la 16e étape a été raccourcie de 212 km à 153 km à cause des conditions climatiques dans la région des Dolomites, lundi 24 mai. Le parcours initial a été amputé de deux cols dont le Passo Pordoi, plus haut sommet du Giro (2239 m d'altitude), sous la neige.

La dernière ascension, le Passo Giau (9,8 km à 9,3%), avait cependant été conservé avant la descente jusqu'à l'arrivée à Cortina d'Ampezzo. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) a confirmé qu'il était bien le plus fort en gagnant sa deuxième étape de ce Tour d'Italie devant Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) et Romain Bardet (Team DSM).

Frayeur dans la descente

Malgré les quelque 59 km en moins sur ce qui devait être l'étape reine du Giro, la course a été particulièrement animée. Six coureurs réputés ont passé l'essentiel de la course en tête : Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), Antonio Pedrero (Movistar), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Davide Formolo (UAE-Team Emirates) et Gorka Izagirre (Astana).

Ce dernier s'est d'ailleurs fait une belle frayeur alors qu'il tentait de s'échapper avec Antonio Pedrero dans la descente juste avant d'entamer l'ascension du Passo Giau. Le Basque n'est pas passé loin de percuter une voiture garée au bord de la route.

(franceinfo: sport / Eurosport Player)

Egan Bernal allume la première mèche

Dans la montée du Passo Giau, de nombreux prétendants à la victoire finale ont été décramponnés sous l'impulsion de l'équipe EF Education-Nippo. Tejay Van Garderen, Alberto Bettiol pius Simon Carr ont successivement roulé en tête du peloton pour mettre Hugh Carthy sur orbite. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a été le premier à craquer, rapidement suivi par Aleksandr Vlasov (Astana) ennuyé par un incident mécanique, puis Simon Yates (Team BikeExchange).

Egan Bernal a ensuite lancé les hostilités à quatre kilomètres du sommet du Passo Giau, placé à 18 km de l'arrivée. Hugh Carthy a suivi l'attaque du Colombien dans un premier temps. Mais le maillot rose en a remis une couche en reprenant puis dépassant Antonio Pedrero, qui s'était isolé devant.

(franceinfo: sport / Eurosport Player)

Bernal conforte son avance, Bardet deuxième

À l'image de la montée du col de l'Iseran qu'il avait survolée lors du Tour de France 2019 dans des conditoins similaires, Egan Bernal a dominé la concurrence. Personne n'est ausi à l'aise que le natif de Bogota lorsque les pentes s'élèvent au-delà des 2 000 m d'altitude et que l'oxygène se raréfie. Il est passé au sommet du Passo Giau avec 45'' d'avance sur un étonnant Damiano Caruso et 1'13'' sur le Français Romain Bardet.

Il restait alors 18 km de descente humide à bien négocier. Egan Bernal n'a pas craqué et a même pris le temps de retirer sa veste pour étrenner son maillot rose qu'il conforte. Le Colombien a remporté l'étape avec 27'' sur Romain Bardet et Damiano Caruso, qui remonte deuxième au classement général à 2'24'' de Bernal. Le Français de l'équipe DSM se replace également au général, de la 9e à la 7e place (+ 5'02''), au prix d'une magnifique descente.

(franceinfo: sport / Eurosport Player)