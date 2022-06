DIRECT. Tour de Suisse : Evenepoel et les favoris sur un air de classique ardennaise... Suivez la 5e étape

Stephen Williams sera-t-il toujours leader du Tour de Suisse à l'issue de la cinquième étape ? Le Britannique de Bahrain-Victorious sera une cible de choix, jeudi 16 juin, alors que le peloton va s'écharper dans les vallons suisses du Tessin, qui ressemblent aux classiques ardennaises du printemps. Les bosses vont s'enchaîner pour faire le tri et couronner le vainqueur du jour à Novazzano, à la frontière italienne, au sud. Les puncheurs les plus costauds et les plus ambitieux au classement général, peuvent se régaler sur le circuit final. L'étape partira sans l'équipe Jumbo-Visma, qui s'est retirée du Tour de Suisse dans la matinée en raison de cas de Covid-19.

Après Stephen Williams, Andreas Leknessund, Peter Sagan et Daryl Impey, un cinquième coureur différent va-t-il inscrire son nom au palmarès d'une étape du Tour de Suisse 2022 ? Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) apparaît comme un des favoris. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) sera sans doute à l'affût d'un bon coup, tout comme son coéquipier Adam Yates. Attention également à Marc Hirschi (UAE Team Emirates), pur puncheur et le polyvalent Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe). Suivez la 5e étape en direct.