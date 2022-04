DIRECT. Tour de Romandie : un premier vrai test en montagne pour les favoris… Suivez la quatrième étape

Entre Aigle et le Val d'Anniviers, à Zinal, les coureurs auront fort à faire, samedi, avec 180 kilomètres et cinq cols de première catégorie.

Les coureurs vont prendre de la hauteur. Sur un Tour de Romandie qui n'a pas réservé un grand spectacle sur les trois premières étapes, la quatrième, samedi, entre Aigle et le Val d'Anniviers, à Zinal, devrait ravir les suiveurs... et les grimpeurs. Un parcours très exigeant, composé de cinq cols de première catégorie et un de deuxième catégorie, va être le théâtre, sans doute, des explications des favoris.

Rohan Dennis (Jumbo-Visma) s'élancera devant le Centre international du cyclisme d'Aigle avec le maillot bleu de leader solidement sur les épaules. Ce sera d'ailleurs l'interrogation tout au long de la journée : va-t-il jouer sa carte personnelle ou se mettre au service des autres ? En tout cas, les prétendants sont nombreux. Parmi eux, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) qui s'est montré très en jambes, mais aussi Juan Ayuso et Brandon McNulty pour la formation UAE Team Emirates qui auront leur carte à jouer. Côté français, Thibaut Pinot, Rudy Molard ou encore Geoffrey Bouchard seront à surveiller. Suivez la quatrième étape en direct :