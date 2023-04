Direct Tour de Romandie 2023 : les sprinteurs Gaviria, Dainese ou encore Viviani lâchés à 60km de l'arrivée... Suivez la première étape

Après un prologue dans les rues de Le Bouveret, qui a vu Josef Cerny s'imposer et s'emparer du maillot de leader, le peloton fait route mercredi vers Le Sentier, dans une étape qui devrait ravir les sprinteurs.

La mise en jambes passée avec le prologue, le Tour de Romandie s'élance pour 170,9 kilomètres entre Crissier et Le Sentier, mercredi 26 avril à partir de 13h20. Une étape jalonnée de quelques difficultés, avec un col de troisième catégorie à 48,3 kilomètres de l'arrivée et de deux cols de deuxième catégorie, respectivement à 104,9 kilomètres et 97,3 kilomètres du but.

Malgré ces ascensions, les sprinteurs devraient pouvoir se disputer la victoire, après un parcours plat lors des 50 derniers kilomètres. L'emballage final pourrait notamment se jouer entre Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), Elia Viviani (INEOS Grenadier), Fernando Gaviria (Movistar Team) ou encore Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), mais aussi de plus jeunes loups comme Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), Ethan Vernon (Soudal-Quick Step) ou Alberto Dainese (Team DSM).